Жизнь босиком — польза или вред? Дерматолог оценила новомодный тренд зумеров

В Австралии всё больше молодых людей отказываются от обуви — тренд на хождение босиком активно набирает популярность среди зумеров. Стопы обнажаются даже в ходе повседневной рутины, а также при походах в магазины, кафе или на встречи. Чем опасен новомодный тренд и действительно ли отказ от обуви — это полезно, Life.ru рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест», дерматолог Александра Филёва.

По словам медика, босые прогулки действительно могут положительно влиять на состояние здоровья. Стопа в этом случае работает активнее, укрепляются мышцы и связки, улучшается баланс и координация, стимулируются нервные окончания.

«Всё это положительно сказывается на общем самочувствии: снижается уровень стресса, улучшается качество сна, происходит естественное закаливание, а значит, повышается иммунитет и сопротивляемость организма инфекциям», — подчеркнула Филёва.

Однако все эти плюсы актуальны только при контакте ног с природными поверхностями — травой, песком, землёй. Городская же среда, наоборот, несёт в себе массу рисков.

«В общественных местах легко можно заразиться грибковой или паразитарной инфекцией, а при ходьбе по асфальту — пораниться», — предупреждает специалист.

Дополнительные опасности связаны с отсутствием поддержки свода стопы, которую даёт обувь. Это может привести к деформациям, плоскостопию, хронической боли в стопах, коленях и пояснице. Особенно нежелательно ходить босиком людям с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет. В этом случае из-за нарушения чувствительности и кровообращения в стопах повышается риск осложнений даже при небольших повреждениях кожи.

«Среди других противопоказаний — грибковые и вирусные инфекции кожи стоп, аллергия, перенесённые травмы опорно-двигательного аппарата. В этих случаях отказываться от обуви в условиях города точно не стоит: она защищает ноги от порезов, ушибов, инфекций и поддерживает правильное положение стопы, снижая нагрузку на суставы и позвоночник», — резюмировала дерматолог.