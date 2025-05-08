Автор концепции «мягкой силы» Джозеф Най ушёл из жизни в 88 лет

В возрасте 88 лет ушёл из жизни Джозеф Най. О смерти известного американского политолога, автора концепции «мягкой силы» и одного из ключевых идеологов неолиберализма в международных отношениях сообщила Школа управления имени Джона Кеннеди Гарвардского университета.

«Най разрабатывал концепции «мягкой силы» и неолиберализма в течение шести десятилетий в качестве профессора Гарварда», — сказано в некрологе.

В 90-х почивший занимал пост помощника министра обороны по вопросам международной безопасности при президенте Билле Клинтоне. Его труды оказали значительное влияние на современную теорию международных отношений, а концепция «мягкой силы» стала важным инструментом внешней политики многих стран.