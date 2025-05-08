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Регион
8 мая, 02:20

Мощный взрыв прогремел над Липецком на фоне воздушной тревоги

SHOT: Жители Липецка сообщили о мощном взрыве на фоне воздушной тревоги

Взрыв прогремел в Липецкой области. Обложка © Telegram / Минобороны России

Взрыв прогремел в Липецкой области. Обложка © Telegram / Минобороны России

В ночь на 8 мая в небе над Липецком произошёл мощный взрыв. По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны, которая, предположительно, уничтожила украинский беспилотник. Об этом сообщает SHOT.

Около 03:50 жители Липецка услышали в небе звук, напоминающий работу двигателя, а сразу после — сильный хлопок. В регионе была активирована сирена воздушной тревоги. На данный момент информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

Власти Липецкой области официально объявили угрозу атаки БПЛА и обратились к населению с просьбой укрыться в безопасных местах. Аналогичное предупреждение было выпущено в соседней Тамбовской области. Ситуация находится на контроле у региональных и федеральных служб. Ожидается дополнительная информация от официальных структур.

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Андрей Васильев
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