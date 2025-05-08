Мощный взрыв прогремел над Липецком на фоне воздушной тревоги

В ночь на 8 мая в небе над Липецком произошёл мощный взрыв. По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны, которая, предположительно, уничтожила украинский беспилотник. Об этом сообщает SHOT.

Около 03:50 жители Липецка услышали в небе звук, напоминающий работу двигателя, а сразу после — сильный хлопок. В регионе была активирована сирена воздушной тревоги. На данный момент информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

Власти Липецкой области официально объявили угрозу атаки БПЛА и обратились к населению с просьбой укрыться в безопасных местах. Аналогичное предупреждение было выпущено в соседней Тамбовской области. Ситуация находится на контроле у региональных и федеральных служб. Ожидается дополнительная информация от официальных структур.