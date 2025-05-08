Мощный взрыв прогремел над Липецком на фоне воздушной тревоги
SHOT: Жители Липецка сообщили о мощном взрыве на фоне воздушной тревоги
Взрыв прогремел в Липецкой области. Обложка © Telegram / Минобороны России
В ночь на 8 мая в небе над Липецком произошёл мощный взрыв. По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны, которая, предположительно, уничтожила украинский беспилотник. Об этом сообщает SHOT.
Около 03:50 жители Липецка услышали в небе звук, напоминающий работу двигателя, а сразу после — сильный хлопок. В регионе была активирована сирена воздушной тревоги. На данный момент информации о разрушениях или пострадавших не поступало.
Власти Липецкой области официально объявили угрозу атаки БПЛА и обратились к населению с просьбой укрыться в безопасных местах. Аналогичное предупреждение было выпущено в соседней Тамбовской области. Ситуация находится на контроле у региональных и федеральных служб. Ожидается дополнительная информация от официальных структур.
Ранее военкор предрёк ухудшение ситуации после самой массовой украинской атаки по территориям РФ. Александр Коц считает, что «рекорд» выпущенных дронов ВСУ будет побит.