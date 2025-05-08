Автомобиль взорвался в толпе празднующих победу ПСЖ парижан на Елисейских полях
Повреждённый автомобиль. Обложка © X / Benjamin Mathieu
Автомобиль въехал в толпу футбольных болельщиков на Елисейских полях в центре Парижа. Празднующие выход «Пари Сен-Жермен» в финал Лиги чемпионов фанаты достали водителя из машины и подожгли иномарку. В результате транспортное средство взорвалось и полностью сгорело.
Фанатские погромы и взрыв. Видео © X / Miller Liu (Fo) / Parousie & Infoscopie / World Source News 24/7 / Benjamin Mathieu / FLASH INFO Ile-de-France / CLPRESS / Agence de presse
Как стало известно французскому изданию Le Figaro, из-за бесчинств фанатов ПСЖ в центре Парижа уже пострадали три человека. Болельщики били витрины, бросали камни в сторону полиции и поджигали файеры. В ответ стражи порядка применяли слезоточивый газ и дубинки, задержав по итогу 19 человек.
Напомним, «Пари Сен-Жермен» одержал победу над английским «Арсеналом» со счётом 2:1 в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вышли в финал турнира. В борьбе за кубок ПСЖ сойдётся с итальянским «Интером». Решающая игра состоится 31 мая в Мюнхене.