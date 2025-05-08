Автомобиль взорвался в толпе празднующих победу ПСЖ парижан на Елисейских полях

Автомобиль въехал в толпу футбольных болельщиков на Елисейских полях в центре Парижа. Празднующие выход «Пари Сен-Жермен» в финал Лиги чемпионов фанаты достали водителя из машины и подожгли иномарку. В результате транспортное средство взорвалось и полностью сгорело.

Как стало известно французскому изданию Le Figaro, из-за бесчинств фанатов ПСЖ в центре Парижа уже пострадали три человека. Болельщики били витрины, бросали камни в сторону полиции и поджигали файеры. В ответ стражи порядка применяли слезоточивый газ и дубинки, задержав по итогу 19 человек.