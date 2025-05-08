Мадуро назвал плодотворной встречу с Кадыровым в Кремле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся с официальным визитом в российской столице, выразил своё удовлетворение итогами переговоров с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества и укрепления дружеских связей между двумя народами.

«Мы провели плодотворную встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым <…> с целью активизировать построение нового мира благодаря сотрудничеству, взаимному уважению и солидарности», — написал Мадуро в соцсетях.