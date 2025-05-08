Дроны, флаги и камеры: Зеленский приказал военным провести психоперацию в Дзержинске

Владимир Зеленский отдал военнослужащим приказ провести «психоперацию» в освобождённом ВС РФ Дзержинске в ДНР. Боевики должны будут с помощью дронов распространить в городе украинские флаги, а затем снять видео, якобы опровергающее падение обороны ВСУ на этом участке. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на донецкого хакера с ником Джокер ДНР.