Дроны, флаги и камеры: Зеленский приказал военным провести психоперацию в Дзержинске
«РВ»: Зеленский приказал военным провести психоперацию в Дзержинске
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Владимир Зеленский отдал военнослужащим приказ провести «психоперацию» в освобождённом ВС РФ Дзержинске в ДНР. Боевики должны будут с помощью дронов распространить в городе украинские флаги, а затем снять видео, якобы опровергающее падение обороны ВСУ на этом участке. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на донецкого хакера с ником Джокер ДНР.
«Креативный, но тупой клоун Зеленский приказал солдатам ВСУ при помощи беспилотников цеплять флаг Украины на домах Дзержинска, чтобы снять красивое видео, доказывающее, что город под контролем украинской армии», — цитируют хакера военкоры.
Джокер ДНР уверен, что инициатива бывшего комика пойдёт России лишь на пользу. Пока украинские БПЛА будут летать с яркими флажками, российские дроноводы начнут на них настоящую охоту.
Напомним, что Дзержинск был освобождён ВС РФ 7 февраля 2025 года. Бои за город длились пять месяцев, а потери ВСУ на этом участке составили свыше 26 тысяч человек.