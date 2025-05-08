Зеленский фразой «совершенно справедливо» высказался о налётах дронов на РФ
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin
Владимир Зеленский впервые отреагировал на массированные атаки украинских беспилотников на Россию в преддверии 9 Мая. Глава киевского режима счёл происходящее «справедливым».
«Совершенно справедливо, что российское небо сегодня зеркально тоже неспокойно», — отметил политик в вечернем обращении 7 мая.
Он также добавил, что предложение Киева о прекращении огня сроком не менее 30 суток остаётся в силе и якобы «может дать шанс дипломатии». Кроме того, Зеленский анонсировал новые санкции против России.
Напомним, что в преддверии Дня Победы Украина осуществила массированную атаку на Россию с применением более 500 беспилотников, ракет и авиабомб. Военкор Александр Коц отметил, что интенсивность атак вражеских БПЛА на российскую территорию будет только нарастать.