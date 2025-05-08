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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
7 мая, 23:03

Зеленский фразой «совершенно справедливо» высказался о налётах дронов на РФ

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Владимир Зеленский впервые отреагировал на массированные атаки украинских беспилотников на Россию в преддверии 9 Мая. Глава киевского режима счёл происходящее «справедливым».

«Совершенно справедливо, что российское небо сегодня зеркально тоже неспокойно», — отметил политик в вечернем обращении 7 мая.

Он также добавил, что предложение Киева о прекращении огня сроком не менее 30 суток остаётся в силе и якобы «может дать шанс дипломатии». Кроме того, Зеленский анонсировал новые санкции против России.

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Напомним, что в преддверии Дня Победы Украина осуществила массированную атаку на Россию с применением более 500 беспилотников, ракет и авиабомб. Военкор Александр Коц отметил, что интенсивность атак вражеских БПЛА на российскую территорию будет только нарастать.

Антон Голыбин
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