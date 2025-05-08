Зеленский фразой «совершенно справедливо» высказался о налётах дронов на РФ

«Совершенно справедливо, что российское небо сегодня зеркально тоже неспокойно», — отметил политик в вечернем обращении 7 мая.

Он также добавил, что предложение Киева о прекращении огня сроком не менее 30 суток остаётся в силе и якобы «может дать шанс дипломатии». Кроме того, Зеленский анонсировал новые санкции против России.