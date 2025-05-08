ФСБ обнародовала секретные документы о бесчинствах гитлеровцев в Донбассе

Управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике обнародовало ранее засекреченные архивные материалы, в которых зафиксированы масштабы разрушений и преступлений, совершённых нацистами в годы Великой Отечественной войны на территории Донбасса — бывшей Сталинской области Украинской ССР.

Согласно архивам, во время оккупации гитлеровские войска полностью уничтожили 3 761 жилой дом, 390 магазинов, 113 учебных заведений, 34 детских сада, 23 культурных учреждения. Были разрушены километры водопроводной и коммунальной инфраструктуры, в том числе 96 километров уличного водопровода и более тысячи придомовых сетей. Полностью выведено из строя электрообеспечение региона.

В документах содержатся сведения и о массовых расправах над мирным населением. Более 3 тысяч тел женщин, детей и стариков были найдены в пещерах алебастрового карьера, свыше 800 — в глиняно-меловом карьере Краматорска. В клубе им. Ленина в городе Сталино, где размещался лазарет для пленных, нацисты замучили более 25 тысяч красноармейцев. Также зафиксированы массовые казни с последующим захоронением в шахтах, включая более 3 тысяч тел, сброшенных в ствол шахты 4-4 Бис.

Нацистская оккупация также нанесла сокрушительный удар по промышленному комплексу Донбасса. По архивным данным, нацисты взорвали, затопили и разрушили 140 из 152 действовавших шахт, уничтожили сотни единиц промышленного оборудования, включая трансформаторы, электровозы, насосы и компрессоры.