Рогов заявил о попытке Киева навязать неприемлемую формулу мира
Рогов: Киев навязывает РФ неприемлемую схему урегулирования конфликта на Украине
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Киевские власти стремятся навязать России заведомо неприемлемую схему урегулирования конфликта на Украине, чтобы под видом перемирия выиграть время для восстановления сил, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В беседе с агентством РИА «Новости» он заявил, что предлагаемая формула не имеет ничего общего с настоящим перемирием или миром, а представляет собой лишь паузу, необходимую режиму Зеленского для накопления вооружений, пополнения боеприпасов, перегруппировки сил и принудительного набора новых военнослужащих. Рогов подчеркнул, что Россия заинтересована в установлении прочного мира на прозрачных условиях, а не в новых попытках обмана, маскируемых под временное затишье.
«Келлог известен тем, что является лоббистом режима Зеленского, и он этого особо не скрывает», — добавил Рогов.
Напомним, в недавнем интервью Кит Келлог сообщил, что Украина якобы согласна на прекращение огня и создание демилитаризованной зоны вдоль текущей линии фронта. Он уточнил, что план предполагает отвод войск с обеих сторон на 15 километров, что создаст 30-километровую зону, подлежащую мониторингу.