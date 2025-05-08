Киевские власти стремятся навязать России заведомо неприемлемую схему урегулирования конфликта на Украине, чтобы под видом перемирия выиграть время для восстановления сил, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

В беседе с агентством РИА «Новости» он заявил, что предлагаемая формула не имеет ничего общего с настоящим перемирием или миром, а представляет собой лишь паузу, необходимую режиму Зеленского для накопления вооружений, пополнения боеприпасов, перегруппировки сил и принудительного набора новых военнослужащих. Рогов подчеркнул, что Россия заинтересована в установлении прочного мира на прозрачных условиях, а не в новых попытках обмана, маскируемых под временное затишье.

«Келлог известен тем, что является лоббистом режима Зеленского, и он этого особо не скрывает», — добавил Рогов.