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Регион
8 мая, 07:09

В Кремле показали процесс подготовки ко встрече Путина с Си Цзиньпинем

Си Цзиньпин и Владимир Путин. Обложка © Life.ru.

Си Цзиньпин и Владимир Путин. Обложка © Life.ru.

В Кремле идёт подготовка ко встрече президента РФ Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Видеоролик публикует в своём телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Кремль. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Совсем немного до прибытия лидера Китая в Кремль», — прокомментировал журналист.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что запланированная встреча в Москве, которая состоится сегодня, 8 мая, между Путиным и Си Цзиньпином будет длительной и пройдёт в нескольких форматах.

Си Цзиньпин прибыл в Москву
Си Цзиньпин прибыл в Москву
Мария Любицкая
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