В Кремле показали процесс подготовки ко встрече Путина с Си Цзиньпинем

В Кремле идёт подготовка ко встрече президента РФ Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Видеоролик публикует в своём телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

«Совсем немного до прибытия лидера Китая в Кремль» , — прокомментировал журналист.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что запланированная встреча в Москве, которая состоится сегодня, 8 мая, между Путиным и Си Цзиньпином будет длительной и пройдёт в нескольких форматах.