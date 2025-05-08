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8 мая, 08:25

Посол Яковенко заявил, что РФ находится на пороге исторической победы

Яковенко: Россия оказалась на грани исторической победы над Западом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artem Charkin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artem Charkin

Россия близка к исторической победе над Западом и обретению беспрецедентной свободы. Об этом заявил замгендиректора международной медиагруппы «Россия сегодня», член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.

«Россия на грани исторической победы над Западом, который прекращает своё существование в прежнем солидарным формате, объединённом общей идеологией и образом жизни. На смену приходит ручное управление из Вашингтона — как жёсткое, но безальтернативное средство выживания Запада»,заявил он в статье для РИА «Новости».

По словам Яковенко, санкции открыли для России новые возможности для развития собственных технологий и укрепления финансовой системы. Он также видит в этом шанс для страны стать лидером в обеспечении глобальной продовольственной безопасности в новых реалиях.

Яковенко подчеркнул, что за 25 лет политического руководства Владимира Путина Россия достигла небывалого уровня суверенитета и свободы, что является одним из ключевых результатов этого периода. По его мнению, страна не просто преодолела кризис, но и получила возможность для устойчивого развития. Национальные проекты, с их конкретными целями и измеримыми результатами, сыграли важную роль в данном процессе, а также способствовали позитивным изменениям в общественном настроении.

«Патриотизм вновь, после безвременья 80-х и 90-х обретает внятный смысл и становится определяющим мотивом для подавляющего большинства российских граждан, гордых за свою страну», — заключил Яковенко.

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А ранее Оливер Стоун рассказал о планах Вашингтона лишить Россию суверенитета. Он считает, что США хотят захватить ресурсы России.

Мария Любицкая
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