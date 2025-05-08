Россия близка к исторической победе над Западом и обретению беспрецедентной свободы. Об этом заявил замгендиректора международной медиагруппы «Россия сегодня», член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.

«Россия на грани исторической победы над Западом, который прекращает своё существование в прежнем солидарным формате, объединённом общей идеологией и образом жизни. На смену приходит ручное управление из Вашингтона — как жёсткое, но безальтернативное средство выживания Запада», — заявил он в статье для РИА «Новости».

По словам Яковенко, санкции открыли для России новые возможности для развития собственных технологий и укрепления финансовой системы. Он также видит в этом шанс для страны стать лидером в обеспечении глобальной продовольственной безопасности в новых реалиях.

Яковенко подчеркнул, что за 25 лет политического руководства Владимира Путина Россия достигла небывалого уровня суверенитета и свободы, что является одним из ключевых результатов этого периода. По его мнению, страна не просто преодолела кризис, но и получила возможность для устойчивого развития. Национальные проекты, с их конкретными целями и измеримыми результатами, сыграли важную роль в данном процессе, а также способствовали позитивным изменениям в общественном настроении.

«Патриотизм вновь, после безвременья 80-х и 90-х обретает внятный смысл и становится определяющим мотивом для подавляющего большинства российских граждан, гордых за свою страну», — заключил Яковенко.