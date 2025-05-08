«Воля судьбы»: Врач рассказал, какие недуги могут стать причиной внезапной смерти на МРТ

Недавний трагический случай в Бразилии, где 70-летний мужчина скончался от остановки сердца во время магнитно-резонансной томографии (МРТ), вновь поднял вопрос о безопасности этой диагностической процедуры. Несмотря на инцидент, МРТ считается одним из наиболее щадящих методов исследования внутренних органов, сообщил в беседе с «Вечерней Москвой» врач-невролог, остеопат Владимир Белаш.

Остановка сердца в данном случае, скорее всего, является трагическим стечением обстоятельств, не связанным напрямую с МРТ. Подобное, по словам доктора, могло произойти с человеком где угодно из-за внезапной коронарной смерти.

По мнению эксперта, реальные риски умереть при проведении МРТ минимальны. Главная потенциальная проблема для пациента — это психологический дискомфорт, вызванный необходимостью находиться в замкнутом пространстве аппарата. Это может спровоцировать приступ клаустрофобии или паническую атаку. Для таких случаев пациенту всегда дают сигнальную помпу, позволяющую немедленно остановить процедуру. Крайне редко исследование может быть прервано из-за технической неисправности оборудования.

Важным противопоказанием к МРТ является наличие в теле металлических имплантатов или предметов, поскольку процедура основана на воздействии сильного магнитного поля. В таких ситуациях альтернативой служит компьютерная томография (КТ). Однако, как отмечает Белаш, КТ, хотя и информативна, использует рентгеновское излучение и иначе визуализирует ткани по сравнению с МРТ.

«Если по какой-то причине человеку нельзя проводить МРТ, его заменяют на КТ. Но, несмотря на приближённые характеристики, компьютерная томография предполагает лучевую нагрузку и иначе отображает ткани и внутренние органы», — пояснил врач.