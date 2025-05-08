Захарова посетит завод, где трудилась её бабушка в годы войны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА «Новости» поделилась планами в ближайшие дни посетить вертолётный завод, где в годы Великой Отечественной войны трудилась её бабушка. Она отметила, что в День Победы её семья традиционно собирается, хотя старшего поколения — дедушек и бабушек, прошедших войну и работавших в тылу, — уже нет в живых.

Захарова рассказала, что одна из её бабушек работала на вертолётном заводе, и после её рассказа об этом сотрудники завода нашли в архивах подтверждение, пригласив её в гости. Она выразила намерение отправиться туда с семьёй до 9 мая, чтобы увидеть место, связанное с памятью о бабушке. Также Захарова упомянула вторую бабушку, которая, будучи студенткой в эвакуации в Перми, по ночам изготавливала снаряды. Хотя документов об этом не сохранилось, семья бережно хранит её воспоминания.

«Их, молодых девушек брали для того, чтобы они делали снаряды. Не осталось никаких сведений, никаких документов на этот счёт, но осталась её память, которую мы храним», — подчеркнула Захарова.