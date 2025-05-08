В Госдуме собрались запретить банкам менять условия счетов без согласия клиентов

Российские парламентарии готовят законопроект, направленный на защиту прав банковских клиентов. Как сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, документ запретит банкам в одностороннем порядке менять условия использования счетов, включая комиссии за обслуживание или операции, без явного согласия владельца счёта. Об этом сообщает 360.ru.

Такая мера стала ответом на растущее число жалоб граждан, чьи банки без предупреждения вводили новые сборы или меняли существующие тарифы, несмотря на первоначальные договорённости. Аксаков подчеркнул, что такое поведение банков расценивается как злоупотребление их положением.

«Естественно, это злоупотребление доминирующим положением со стороны банков. Мы это исправим. Сразу же после праздников оперативно рассмотрим законопроект и запретим банкам менять условия без согласия клиентов. Если не в мае, то в июне точно», — заключил депутат.