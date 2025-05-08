Бойцы СВО получили медали «Золотая Звезда» за свои заслуги
Глава МО Белоусов вручил отличившимся бойцам СВО медали «Золотая Звезда»
Обложка © Минобороны РФ
Отличившиеся в боях солдаты СВО получили медали «Золотая звезда» из рук министра обороны России Андрея Белоусова. Военнослужащих поздравили с наступающим Днём Победы, а также пожелали им крепкого здоровья и новых достижений на благо Отечества. Об этом сообщили в Минобороны России.
Глава МО Белоусов вручил отличившимся бойцам СВО медали «Золотая Звезда». Видео © Telegram / Минобороны РФ
«Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность присяге и выразил уверенность, что они и впредь будут достойно исполнять свой воинский и служебный долг», — рассказали в пресс-службе.
Ранее медаль имени В.А. Татаринова вручили главе Чечни Рамзану Кадырову. Эта награда вручается за особые заслуги при выполнении служебных обязанностей, а также за личный вклад в решение стратегических задач Федерального казначейства. Её вручил заместитель руководителя Федерального казначейства Эли Исаев.