Бойцы СВО получили медали «Золотая Звезда» за свои заслуги

Отличившиеся в боях солдаты СВО получили медали «Золотая звезда» из рук министра обороны России Андрея Белоусова. Военнослужащих поздравили с наступающим Днём Победы, а также пожелали им крепкого здоровья и новых достижений на благо Отечества. Об этом сообщили в Минобороны России.

Глава МО Белоусов вручил отличившимся бойцам СВО медали «Золотая Звезда». Видео © Telegram / Минобороны РФ

«Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность присяге и выразил уверенность, что они и впредь будут достойно исполнять свой воинский и служебный долг», — рассказали в пресс-службе.