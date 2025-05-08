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Регион
8 мая, 10:06

Бойцы СВО получили медали «Золотая Звезда» за свои заслуги

Глава МО Белоусов вручил отличившимся бойцам СВО медали «Золотая Звезда»

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

Отличившиеся в боях солдаты СВО получили медали «Золотая звезда» из рук министра обороны России Андрея Белоусова. Военнослужащих поздравили с наступающим Днём Победы, а также пожелали им крепкого здоровья и новых достижений на благо Отечества. Об этом сообщили в Минобороны России.

Глава МО Белоусов вручил отличившимся бойцам СВО медали «Золотая Звезда». Видео © Telegram / Минобороны РФ

«Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность присяге и выразил уверенность, что они и впредь будут достойно исполнять свой воинский и служебный долг», — рассказали в пресс-службе.

Ранее медаль имени В.А. Татаринова вручили главе Чечни Рамзану Кадырову. Эта награда вручается за особые заслуги при выполнении служебных обязанностей, а также за личный вклад в решение стратегических задач Федерального казначейства. Её вручил заместитель руководителя Федерального казначейства Эли Исаев.

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Полина Никифорова
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