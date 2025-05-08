Трамп обратился к Эрдогану с предложением по Украине

В ходе телефонных переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом американский лидер Дональд Трамп запросил посредничества по украинскому вопросу. По данным газеты Hürriyet, турецкая сторона выразила готовность рассмотреть данное предложение.

Президент Эрдоган со своей стороны сообщил, что его беседа с главой Белого дома была результативной и включала обсуждение широкого круга вопросов, в том числе касающихся ситуации на Украине. По итогам состоявшихся переговоров Турция и США достигли договорённости о совместных шагах в контексте переговорного процесса по урегулированию украинского вопроса.

«Во время переговоров Трамп попросил президента Эрдогана выступить посредником для прекращения вооружённого конфликта между Россией и Украиной... Эрдоган — лидер, который может вести переговоры как с Владимиром Путиным, так и с Зеленским», — говорится в материале издания.

Сам лидер Турции, по информации СМИ, относится к своей роли посредника весьма благосклонно и никаких возражений не имеет. В ходе переговоров лидеры также уделили внимание сирийскому вопросу. Как заявил Эрдоган, действия Израиля представляют угрозу для безопасности и стабильности Сирии. Он также выразил убеждение в том, что эти атаки должны быть остановлены, а конфликт урегулирован при содействии США.