«Штраф, тюрьма и несмываемый след»: Юрист напомнил о наказании за осквернение Вечного огня

За осквернение Вечного огня и воинских мемориалов предусмотрены суровые наказания, включая крупные штрафы и лишение свободы. Юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru уточнил, что степень ответственности зависит от обстоятельств.

Он подчеркнул, что эти объекты не просто памятники, а культурное наследие, увековечивающее память о павших в Великой Отечественной войне, находящееся под госохраной и внесённое в реестр.

«Именно поэтому действия, направленные на их осквернение, подпадают под действие ст. 243.4 УК РФ. Закон различает степень тяжести нарушений», — сказал Русяев.

Если хулиган действовал в одиночку, то ему будет грозить штраф в размере до 3 млн рублей или даже тюремное заключение на срок до трёх лет. При отягчающих обстоятельствах (преступление, совершённое группой по предварительному сговору с элементами насилия) будет грозить штраф от 2 до 5 млн или лишение свободы до 5 лет, а также до 480 часов обязательных или до пяти лет принудительных работ.

Помимо юридических последствий, такие действия вызывают сильное общественное порицание и оставляют несмываемый след в цифровом пространстве, заключил Русяев.