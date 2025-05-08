Россия стала главным импортёром китайских автомобилей
Путин: Россия стала главным импортёром китайских автомобилей в мире
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Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия превратилась в крупнейшего в мире импортёра автомобилей из Китая. Он подчеркнул, что сотрудничество между странами в промышленности и высоких технологиях продолжает активно развиваться.
«Последовательно укрепляется комплексное взаимодействие в сфере промышленности и высоких технологий. Россия стала главным импортером китайских автомобилей в мире», — заявил российский лидер.
Ранее Life.ru сообщил, что российские автодилеры бьют рекорды по скидкам на новые машины. По итогам первого квартала 2025 года медианный размер скидки, которую официальные дилеры готовы предоставить, достиг 21%. В целом же среди дилерских объявлений в 91% случаев автомобили продаются с различными скидками.