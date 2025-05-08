Россия стала главным импортёром китайских автомобилей

Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия превратилась в крупнейшего в мире импортёра автомобилей из Китая. Он подчеркнул, что сотрудничество между странами в промышленности и высоких технологиях продолжает активно развиваться.

«Последовательно укрепляется комплексное взаимодействие в сфере промышленности и высоких технологий. Россия стала главным импортером китайских автомобилей в мире», — заявил российский лидер.