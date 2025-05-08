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Регион
8 мая, 09:34

Россия стала главным импортёром китайских автомобилей

Путин: Россия стала главным импортёром китайских автомобилей в мире

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark

Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия превратилась в крупнейшего в мире импортёра автомобилей из Китая. Он подчеркнул, что сотрудничество между странами в промышленности и высоких технологиях продолжает активно развиваться.

«Последовательно укрепляется комплексное взаимодействие в сфере промышленности и высоких технологий. Россия стала главным импортером китайских автомобилей в мире», — заявил российский лидер.

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Ранее Life.ru сообщил, что российские автодилеры бьют рекорды по скидкам на новые машины. По итогам первого квартала 2025 года медианный размер скидки, которую официальные дилеры готовы предоставить, достиг 21%. В целом же среди дилерских объявлений в 91% случаев автомобили продаются с различными скидками.

Оксана Попова
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