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8 мая, 10:10

«Мастерская новых медиа» запустила онлайн-карту событий к юбилею Победы

Обложка © Предоставлено Life.ru «Мастерской новых медиа»

Обложка © Предоставлено Life.ru «Мастерской новых медиа»

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне «Мастерская новых медиа» создала интерактивную карту, на которой собраны мероприятия, посвященные этой дате. Сейчас на карте уже более 500 событий по всей России: парады, концерты, лекции и выставки, рассказывающие об истории войны.

Организаторы мероприятий, посвящённых 80-летию Победы, получили удобный инструмент для информирования россиян о своих событиях. Кнопка «предложить событие» позволяет легко добавить информацию, при условии соответствия тематике и бесплатного входа для посетителей. Это поможет россиянам без труда находить и посещать мероприятия как в своём городе, так и в других регионах.

На карте можно найти информацию о событиях, которые пройдут по всей стране, от мегаполисов вроде Москвы и Екатеринбурга до маленьких деревень. Например, в Архангельске 8 мая состоится акция «Река Памяти», где 1418 свечей, символизирующих каждый день войны, осветят набережную.

Идея создания карты принадлежит участникам образовательной программы «Мастерская управления событиями», организованной «Мастерской новых медиа» и консалтинговой группой «Полилог». Реализацией проекта занимается сообщество выпускников «Мастерской новых медиа».

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Напомним, что на Парад Победы в Москву приедут 29 лидеров из разных стран. Они вместе с президентом России Владимиром Путиным возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Алиса Хуссаин
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