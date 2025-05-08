Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 21:31

«Увидите»: Белоусов заинтриговал журналистов перед Парадом Победы

Белоусов не раскрыл, в какой форме примет Парад Победы на Красной площади

Андрей Белоусов. Обложка © VK / Минобороны России

Андрей Белоусов. Обложка © VK / Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов предпочёл сохранить интригу относительно того, в каком образе он примет Парад Победы на Красной площади. В ответ на вопрос представителей СМИ о выборе между гражданским костюмом и военной формой он ограничился лишь кратким намёком.

«Увидите», — ответил министр журналистам.

Парад, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, станет одним из самых масштабных за последние годы. В торжествах в Москве примут участие лидеры 27 зарубежных государств. Некоторые из них уже прибыли в Россию и провели встречи с президентом Владимиром Путиным.

Интерес к предстоящему мероприятию подогревается не только международным вниманием, но и деталями, касающимися персоналий первых лиц. Особое внимание приковано к Белоусову, для которого этот Парад Победы станет первым в статусе министра обороны.

Ещё один зарубежный гость прилетел в Москву на Парад Победы
Ещё один зарубежный гость прилетел в Москву на Парад Победы

Ранее в Москву прилетели президент Сербии Александр Вучич, председатель КНР Си Цзиньпин, а также лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Они примут участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы.

Андрей Васильев
  • Новости
  • День Победы
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar