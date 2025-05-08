«Увидите»: Белоусов заинтриговал журналистов перед Парадом Победы

Министр обороны России Андрей Белоусов предпочёл сохранить интригу относительно того, в каком образе он примет Парад Победы на Красной площади. В ответ на вопрос представителей СМИ о выборе между гражданским костюмом и военной формой он ограничился лишь кратким намёком.

«Увидите», — ответил министр журналистам.

Парад, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, станет одним из самых масштабных за последние годы. В торжествах в Москве примут участие лидеры 27 зарубежных государств. Некоторые из них уже прибыли в Россию и провели встречи с президентом Владимиром Путиным.