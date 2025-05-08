Путин присвоил Терешковой звание генерал-лейтенанта
Владимир Путин и Валентина Терешкова. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Первой в мире женщине-космонавту и депутату Государственной думы Валентине Терешковой присвоили звание генерал-лейтенанта. Указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом рассказал в своём телеграм-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
«Валентина Владимировна – гордость региона, страны и всей мировой космонавтики. Отдельное спасибо за ту помощь, которую она оказывает родной Ярославской области в реализации программ развития и масштабных инфраструктурных проектов», — написал Евраев.
Терешкова — уроженка Ярославской области. В молодости она посещала там местный аэроклуб, где занималась парашютным спортом. Она стала одной из первых девушек, подавших заявку на участие в космических программах. С 16 по 19 июня 1963 года Терешкова с позывным Чайка совершила исторический полёт на корабле «Восток-5», облетев Землю 48 раз. Она останется в истории, как единственная женщина, совершившая одиночный полёт в космос.
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