Путин присвоил Терешковой звание генерал-лейтенанта

Первой в мире женщине-космонавту и депутату Государственной думы Валентине Терешковой присвоили звание генерал-лейтенанта. Указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом рассказал в своём телеграм-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Валентина Владимировна – гордость региона, страны и всей мировой космонавтики. Отдельное спасибо за ту помощь, которую она оказывает родной Ярославской области в реализации программ развития и масштабных инфраструктурных проектов», — написал Евраев.

Терешкова — уроженка Ярославской области. В молодости она посещала там местный аэроклуб, где занималась парашютным спортом. Она стала одной из первых девушек, подавших заявку на участие в космических программах. С 16 по 19 июня 1963 года Терешкова с позывным Чайка совершила исторический полёт на корабле «Восток-5», облетев Землю 48 раз. Она останется в истории, как единственная женщина, совершившая одиночный полёт в космос.