«Буханка» за полтора миллиона: УАЗ проверят из-за резкого роста цен на автомобили

Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить УАЗ из-за роста цен на автомобили, в частности, на популярные «буханки». Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, стоимость «буханок» выросла на 15% за год, а в 2025 году цены увеличились уже дважды, достигнув отметки в 1,56 млн рублей. НАС требует от ФАС выяснить, не является ли УАЗ монополистом на рынке, и проверить, насколько оправдан рост цен, который опережает официальный уровень инфляции (10,2%).

Стоимость «буханок» перевалила за 1,5 млн рублей. Фото © Официальный сайт УАЗ

В апреле 2024 года компания УАЗ повысила цены на весь модельный ряд. Наибольший рост в процентном соотношении зафиксирован у «буханки» (УАЗ СГР) — на 15%, что составляет 220 000 рублей. Цены на Patriot и Пикап выросли на 13% (235 000 рублей), а на Hunter — на 14% (220 000 рублей).

В УАЗ утверждают, что рост цен на их автомобили с апреля 2024 по май 2025 года составил 11–12,2%, что ниже уровня инфляции. Подорожание объясняют ростом расходов на логистику, сырьё и комплектующие, а также модернизацией моделей. Например, переходом на двигатели ЕВРО-5. При этом, в компании подчёркивают, что стоимость их машин растёт медленнее, чем у конкурентов: например, цены на Lada Niva выросли более чем на 30%.