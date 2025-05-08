«Буханка» за полтора миллиона: УАЗ проверят из-за резкого роста цен на автомобили
Mash: УАЗ проверят из-за резкого подорожания «буханок»
УАЗ. Обложка © Официальный сайт УАЗ
Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить
УАЗ из-за роста цен на автомобили, в частности, на популярные «буханки». Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, стоимость «буханок» выросла на 15% за год, а в 2025 году цены увеличились уже дважды, достигнув отметки в 1,56 млн рублей. НАС требует от ФАС выяснить, не является ли УАЗ монополистом на рынке, и проверить, насколько оправдан рост цен, который опережает официальный уровень инфляции (10,2%).
Стоимость «буханок» перевалила за 1,5 млн рублей. Фото © Официальный сайт УАЗ
В апреле 2024 года компания УАЗ повысила цены на весь модельный ряд. Наибольший рост в процентном соотношении зафиксирован у «буханки» (УАЗ СГР) — на 15%, что составляет 220 000 рублей. Цены на Patriot и Пикап выросли на 13% (235 000 рублей), а на Hunter — на 14% (220 000 рублей).
В УАЗ утверждают, что рост цен на их автомобили с апреля 2024 по май 2025 года составил 11–12,2%, что ниже уровня инфляции. Подорожание объясняют ростом расходов на логистику, сырьё и комплектующие, а также модернизацией моделей. Например, переходом на двигатели ЕВРО-5. При этом, в компании подчёркивают, что стоимость их машин растёт медленнее, чем у конкурентов: например, цены на Lada Niva выросли более чем на 30%.
В условиях растущих цен на российские автомобили многих удивляет снижение стоимости китайских моделей. Эксперты объясняют это желанием дилеров избавиться от складских запасов, приобретённых до увеличения утилизационного сбора. Кроме того, по мнению аналитиков, на спрос влияет ожидание возвращения западных брендов на российский рынок.