Россиян предупредили, за что в 2025 году могут привлечь к ответственности 9 Мая
Адвокат Жорин: 9 Мая могут оштрафовать за осквернение Георгиевской ленты
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В этом году в праздничные дни, особенно 9 Мая, действуют усиленные меры пожарной безопасности. Адвокат Сергей Жорин в беседе с Life.ru рассказал, за какие нарушения предусмотрена административная ответственность в этом году. Разведение огня (костры, шашлыки) и использование пиротехнических изделий разрешены строго в отведённых для этого местах. В противном случае придётся заплатить штраф, сумма которого зависит от законодательства конкретного региона и степени проступка.
«В период праздников, особенно при введении особого противопожарного режима, действуют ограничения на разведение открытого огня и использование мангалов. Нарушение этих правил может повлечь административную ответственность в виде штрафов. Размер штрафа зависит от региона и конкретных обстоятельств нарушения», — объяснил Жорин.
Также адвокат рассказал об использовании Георгиевской ленты в праздничные дни. Он подчеркнул, что с 2022 года она официально признана символом воинской славы России. Её использование допускается только в целях, связанных с исторической памятью.
Публичное осквернение ленты, например её сожжение или размещение нацистской символики, влечёт уголовную ответственность:
• штраф до 3 млн рублей или лишение свободы на срок до 3 лет;
• если деяние совершено группой лиц или с использованием Интернета — штраф от 2 до 5 млн рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.
Случайное повреждение ленты, например, если она упала или испачкалась, не считается правонарушением.
Собеседник подчеркнул, что бросание окурков в неположенных местах, особенно вблизи лесов, парков и жилых домов, может повлечь за собой административную ответственность. Размер штрафа зависит от региона и обстоятельств нарушения.
Согласно ст. 20.20 и 20.21 КоАП РФ, распитие спиртных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения также является наказуемым деянием. По закону, отметил Жорин, за это предусмотрено следующее наказание:
• распитие алкоголя в общественных местах (улицы, парки, подъезды) запрещено и наказывается штрафом от 500 до 1500 рублей;
• появление в общественном месте в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, может повлечь штраф от 500 до 1500 рублей или административный арест на срок до 15 суток.
Самовольный запуск фейерверков также может стать причиной наказания или штрафа. По словам Жорина, запуск пиротехнических изделий разрешён только в специально отведённых местах и с соблюдением правил безопасности.
Согласно российскому законодательству некоторые лозунги ассоциируются с организациями, признанными экстремистскими, такими как Организация украинских националистов (ОУН) и Украинская повстанческая армия (УПА). Публичное произнесение этих фраз может квалифицироваться как пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ); дискредитация Вооружённых сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).
Эксперт объяснил, что в зависимости от обстоятельств последствия могут включать:
• штрафы до 50 000 рублей;
• административный арест на срок до 15 суток;
• уголовную ответственность в случае рецидива или дополнительных отягчающих обстоятельств.
Ранее жителей и гостей Москвы призвали отнестись с пониманием к возможному ограничению доступа к мобильному интернету в дни празднования 80-летнего юбилея Победы. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что подобные шаги предпринимаются исключительно в целях обеспечения безопасности и не связаны с техническими проблемами. Действие ограничений может распространяться на весь период пребывания зарубежных делегаций, что обусловлено нынешней ситуацией в мире.