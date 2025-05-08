Россиян предупредили, за что в 2025 году могут привлечь к ответственности 9 Мая

В этом году в праздничные дни, особенно 9 Мая, действуют усиленные меры пожарной безопасности. Адвокат Сергей Жорин в беседе с Life.ru рассказал, за какие нарушения предусмотрена административная ответственность в этом году. Разведение огня (костры, шашлыки) и использование пиротехнических изделий разрешены строго в отведённых для этого местах. В противном случае придётся заплатить штраф, сумма которого зависит от законодательства конкретного региона и степени проступка.

«В период праздников, особенно при введении особого противопожарного режима, действуют ограничения на разведение открытого огня и использование мангалов. Нарушение этих правил может повлечь административную ответственность в виде штрафов. Размер штрафа зависит от региона и конкретных обстоятельств нарушения», — объяснил Жорин.

Также адвокат рассказал об использовании Георгиевской ленты в праздничные дни. Он подчеркнул, что с 2022 года она официально признана символом воинской славы России. Её использование допускается только в целях, связанных с исторической памятью.

• если деяние совершено группой лиц или с использованием Интернета — штраф от 2 до 5 млн рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.

• штраф до 3 млн рублей или лишение свободы на срок до 3 лет;

Случайное повреждение ленты, например, если она упала или испачкалась, не считается правонарушением.

Собеседник подчеркнул, что бросание окурков в неположенных местах, особенно вблизи лесов, парков и жилых домов, может повлечь за собой административную ответственность. Размер штрафа зависит от региона и обстоятельств нарушения.

Согласно ст. 20.20 и 20.21 КоАП РФ, распитие спиртных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения также является наказуемым деянием. По закону, отметил Жорин, за это предусмотрено следующее наказание:

• распитие алкоголя в общественных местах (улицы, парки, подъезды) запрещено и наказывается штрафом от 500 до 1500 рублей;

• появление в общественном месте в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, может повлечь штраф от 500 до 1500 рублей или административный арест на срок до 15 суток.