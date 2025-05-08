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8 мая, 11:42

Телеканал ОТР приготовил праздничную программу ко Дню Победы

Парад Победы. Обложка © Life.ru

Парад Победы. Обложка © Life.ru

Общественное телевидение России (ОТР) подготовило праздничную программу, посвящённую Дню Победы. В эфире будут показаны художественные и документальные фильмы, тематические концерты, а также прямые включения с торжеств, проходящих в разных уголках страны.

Кульминацией станет прямая трансляция военного парада на Красной площади, сопровождаемая сурдопереводом. В 9:05 и в 11:00 в эфир выйдут специальные выпуски программы «ОТРажение» вместе с ведущими Ольгой Арслановой и Константином Точилиным.

В рамках проекта «Победители» телеканал предложит зрителям поделиться историями своих родственников-ветеранов, воевавших на фронте или трудившихся в тылу. Фотографии и рассказы о героях прозвучат в эфире ОТР 9 мая.

В праздничный день телеканал наполнится музыкой военных и послевоенных лет. Особым подарком для зрителей станет концерт «Дмитрий Хворостовский. Песни военных лет». Этот проект, представленный Хворостовским в 2005 году, стал ярким событием, продемонстрировавшим многогранность его таланта.

В этот день зрители также смогут насладиться творчеством легендарной Людмилы Гурченко. В память о её выдающемся актёрском мастерстве и уникальном вокале будет показан фильм-концерт «Песни войны».

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Напомним, что 29 глав государств прибудут в Москву для участия в Параде Победы. В рамках торжественных мероприятий, они совместно с российским лидером Владимиром Путиным почтят память павших героев, возложив венки к Могиле Неизвестного Солдата, расположенной в Александровском саду.

Алиса Хуссаин
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