Телеканал ОТР приготовил праздничную программу ко Дню Победы

Общественное телевидение России (ОТР) подготовило праздничную программу, посвящённую Дню Победы. В эфире будут показаны художественные и документальные фильмы, тематические концерты, а также прямые включения с торжеств, проходящих в разных уголках страны.

Кульминацией станет прямая трансляция военного парада на Красной площади, сопровождаемая сурдопереводом. В 9:05 и в 11:00 в эфир выйдут специальные выпуски программы «ОТРажение» вместе с ведущими Ольгой Арслановой и Константином Точилиным.

В рамках проекта «Победители» телеканал предложит зрителям поделиться историями своих родственников-ветеранов, воевавших на фронте или трудившихся в тылу. Фотографии и рассказы о героях прозвучат в эфире ОТР 9 мая.

В праздничный день телеканал наполнится музыкой военных и послевоенных лет. Особым подарком для зрителей станет концерт «Дмитрий Хворостовский. Песни военных лет». Этот проект, представленный Хворостовским в 2005 году, стал ярким событием, продемонстрировавшим многогранность его таланта.

В этот день зрители также смогут насладиться творчеством легендарной Людмилы Гурченко. В память о её выдающемся актёрском мастерстве и уникальном вокале будет показан фильм-концерт «Песни войны».