До начала майского перемирия группировка «Запад» нанесла поражение четырём украинским бригадам. Потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии», — говорится в сообщении ведомства.

В результате боевых действий, удары были нанесены в окрестностях населённых пунктов Редкодуб, Кировск, Торское, Ямполь в Донецкой Народной Республике, а также в районах Паламаревки и Купянска в Харьковской области.