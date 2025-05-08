До начала перемирия группировка «Запад» расположилась на выгодных рубежах
Бойцы ВС РФ. Обложка © Telegram / Минобороны России
До начала майского перемирия группировка «Запад» нанесла поражение четырём украинским бригадам. Потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны России.
«Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии», — говорится в сообщении ведомства.
В результате боевых действий, удары были нанесены в окрестностях населённых пунктов Редкодуб, Кировск, Торское, Ямполь в Донецкой Народной Республике, а также в районах Паламаревки и Купянска в Харьковской области.
А ранее стало известно, что в курском приграничье вновь проявили активность украинские формирования. Армия Украины совершила третью за короткий срок попытку штурма села Тёткино. В нападении участвовала группа из порядка 40-50 военнослужащих.