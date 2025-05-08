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Регион
8 мая, 11:24

До начала перемирия группировка «Запад» расположилась на выгодных рубежах

Бойцы ВС РФ. Обложка © Telegram / Минобороны России

Бойцы ВС РФ. Обложка © Telegram / Минобороны России

До начала майского перемирия группировка «Запад» нанесла поражение четырём украинским бригадам. Потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии», — говорится в сообщении ведомства.

В результате боевых действий, удары были нанесены в окрестностях населённых пунктов Редкодуб, Кировск, Торское, Ямполь в Донецкой Народной Республике, а также в районах Паламаревки и Купянска в Харьковской области.

А ранее стало известно, что в курском приграничье вновь проявили активность украинские формирования. Армия Украины совершила третью за короткий срок попытку штурма села Тёткино. В нападении участвовала группа из порядка 40-50 военнослужащих.

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Наталья Демьянова
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