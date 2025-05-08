Путин: Подходы РФ и КНР в международной политике совпадают или очень близки

Россия и Китай демонстрируют единство взглядов на международную политику, совместно выступая за формирование демократического и многополярного мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.





«При рассмотрении ключевых международных и региональных проблем было подтверждено, что подходы России и Китая совпадают или очень близки», — сказал глава государства.

Путин акцентировал внимание на том, что обе страны объединяет стремление к независимой внешней политике и общее видение будущего мироустройства — более справедливого, демократичного и многополярного.