Путин: Подходы РФ и КНР в международной политике совпадают или очень близки
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Россия и Китай демонстрируют единство взглядов на международную политику, совместно выступая за формирование демократического и многополярного мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
«При рассмотрении ключевых международных и региональных проблем было подтверждено, что подходы России и Китая совпадают или очень близки», — сказал глава государства.
Путин акцентировал внимание на том, что обе страны объединяет стремление к независимой внешней политике и общее видение будущего мироустройства — более справедливого, демократичного и многополярного.
Ранее сообщалось, что по итогам переговоров в Кремле Путин и Си Цзиньпин согласовали совместное заявление о глобальной стратегической стабильности. Стороны также утвердили совместное заявление, в котором подтвердили намерение углублять всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие, открывая новую главу в двусторонних отношениях.