Песков указал на важность учёта интересов РФ на переговорах по Украине
Песков: РФ в украинском вопросе настаивает на учёте своих интересов
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Россия настаивает на том, чтобы её интересы принимались во внимание при решении украинского вопроса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия в украинском вопросе желает учёта своих интересов», — сказал представитель Кремля журналистам.
Он подчеркнул, что в первую очередь необходимо устранить глубинные причины, приведшие к началу специальной военной операции, поскольку они напрямую затрагивают национальные интересы России.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на форуме в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, заявил о «слишком больших запросах» РФ на переговорах по Украине. Его также смутило отсутствие прямого диалога между Киевом и Москвой по поводу урегулирования конфликта.