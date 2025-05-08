Песков указал на важность учёта интересов РФ на переговорах по Украине

Россия настаивает на том, чтобы её интересы принимались во внимание при решении украинского вопроса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия в украинском вопросе желает учёта своих интересов», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он подчеркнул, что в первую очередь необходимо устранить глубинные причины, приведшие к началу специальной военной операции, поскольку они напрямую затрагивают национальные интересы России.