В ФРГ отложили решение о признании АдГ правоэкстремистской до суда

Немецкое ведомство по защите конституции временно отменило своё решение о признании оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) «безусловно правоэкстремистской» до вынесения судебного решения по этому вопросу. Об этом сообщает Bild. Такое решение принято на время судебного разбирательства, которое инициировала партия.

«Федеральное ведомство по защите конституции временно хранит молчание относительно повышения статуса всей АдГ до определённой правоэкстремистской партии», — говорится в публикации.

Ведомство не намерено оказывать влияние на ход разбирательства в Кёльнском суде.



