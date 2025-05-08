В ФРГ отложили решение о признании АдГ правоэкстремистской до суда
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / reisezielinfo
Немецкое ведомство по защите конституции временно отменило своё решение о признании оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) «безусловно правоэкстремистской» до вынесения судебного решения по этому вопросу. Об этом сообщает Bild. Такое решение принято на время судебного разбирательства, которое инициировала партия.
«Федеральное ведомство по защите конституции временно хранит молчание относительно повышения статуса всей АдГ до определённой правоэкстремистской партии», — говорится в публикации.
Ведомство не намерено оказывать влияние на ход разбирательства в Кёльнском суде.
Напомним, 2 мая Федеральное ведомство по защите конституции ФРГ признало партию АдГ «правоэкстремистской». Такое решение власти обосновали тем, что эта политсила якобы не ценит человеческую жизнь и исповедует экстремистскую идеологию. Теперь её грозятся запретить.