Потомок Бисмарка оценил последствия признания АдГ экстремистской партией

Александр фон Бисмарк, потомок первого канцлера Германии, считает, что попытка заклеймить АдГ как экстремистскую партию обернется для неё ростом популярности. Такое мнение он высказал в интервью РИА «Новости».

По его мнению, несмотря на наблюдение за АдГ со стороны федерального ведомства по охране конституции, её популярность продолжает расти. Бисмарк предполагает, что это может быть вызвано протестными настроениями в обществе. Он считает, что такая ситуация лишь укрепит позиции партии, поскольку многие немцы недовольны попытками политической элиты влиять на их выбор.

«Если будет подан запрос на запрет партии, то потребуется один, два или три года, прежде чем конституционный суд вообще начнёт этим заниматься. Попытка запретить такую большую оппозиционную силу приведёт к тому, что всё больше людей будут выходить на улицы и в знак протеста говорить: «Теперь мы тем более будем её поддерживать», — добавил Бисмарк.