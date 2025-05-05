«Не вписывается в мейнстрим»: В Кремле высказались о признании АдГ экстремистской в ФРГ
Песков: Россия не вмешается в ситуацию с признанием АдГ экстремистской
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Москва не намерена вмешиваться в ситуацию вокруг возможного признания партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) экстремистской. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это можно воспринимать так: с одной стороны, это внутреннее дело Германии и мы не имеем ни права, ни намерения туда вмешиваться», — отметил представитель Кремля на брифинге.
По его словам, так устроена сама политика в Европе. Власти вводят ограничительные меры против тех, кто не вписывается в преобладающие в руководстве настроения.
«Сам по себе европейский политический ландшафт полон разных рестриктивных мер в отношении тех политических сил и персон, которые не укладываются со своими убеждениями в доминирующий мейнстрим», — добавил Песков.
Напомним, что партия «Альтернатива для Германии» была признана «правоэкстремистской» в ФРГ на фоне роста её популярности. Такое решение власти обосновали тем, что эта политсила якобы не ценит человеческую жизнь и исповедует экстремистскую идеологию. Теперь её грозятся запретить. АдГ готова добиваться справедливости через суд.