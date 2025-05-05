День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 23:31

«Не наелись мигрантов, режущих немцев»: Пушков разнёс политику ФРГ после запрета АдГ

Сенатор Пушков: Германия встала на путь самоликвидации, запретив АдГ

Алексей Пушков. Обложка © Telegram / Алексей Пушков

Алексей Пушков. Обложка © Telegram / Алексей Пушков

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков жёстко высказался о текущей политической ситуации в Германии, назвав её началом процесса самоликвидации.

Пушков отметил, что 48% немцев поддерживают идею запрета партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

«Иными словами, ещё не наелись мигрантов с ножами и мачете, режущих немцев», – написал он в телеграм-канале.

Путин на немецком предостерёг граждан Германии от восхищения нацистами
Путин на немецком предостерёг граждан Германии от восхищения нацистами

Сенатор напомнил о негативных последствиях миграционной политики Берлина: приезжие грабят и насилуют женщин, въезжают в толпы посетителей рождественских ярмарок, организуют преступные группировки. Пушков провёл исторические параллели, отметив, что 90 лет назад подавляющее большинство немцев поддерживало Гитлера, что привело к катастрофическим последствиям для страны.

Нынешняя ситуация – это вторая версия самоликвидации Германии, и даже немецкий социал-демократ Тилло Сарацин отмечает, что процесс разворачивается быстрее, чем он ожидал. Германия вновь оказалась на грани разрушения, заключил Пушков.

Потрясённый произволом в Германии Орбан пообещал поддержку главе АдГ
Потрясённый произволом в Германии Орбан пообещал поддержку главе АдГ

Ранее Пушков объяснил растущую ненависть поляков к украинцам. По словам сенатора, ненасытные жители Незалежной утомили соседей бесконечными требованиями.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Германия
  • Алексей Пушков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar