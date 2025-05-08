После визита в Москву власти Молдавии арестовали членов блока «Победа»

В аэропорту Кишинёва после поездки в Москву в преддверии Дня Победы задержаны четыре члена блока «Победа». Один из лидеров входящей в блок партии «Возрождение» Юрий Витнянский отметил, что эти действия являются давлением на политиков, которые стараются сохранить отношения с Россией. Об этом рассказали в пресс-службе блока.

«Мэр города Оргеева Татьяна Кочу, муниципальный советник города Бельцы Вячеслав Жуков, а также другие представители блока «Победа» — Кристина Вулпе и Авелин Табарча задержаны в аэропорту Кишинёва», — указали в пресс-службе.