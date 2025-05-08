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Регион
8 мая, 13:48

В этом году на Курской АЭС-2 могут получить первую электроэнергию

Обложка © Telegram/ Курская АЭС

Обложка © Telegram/ Курская АЭС

Уже в этом году и на первом энергоблоке Курской АЭС-2 могут быть получены первые атомные киловатт-часы электроэнергии. Готовность второго энергоблока оценивается примерно на 75%. Об этом заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мы полным ходом идём к пусковым процедурам. Идёт сейчас обкатка оборудования, фактически завершены сейчас все монтажные работы на первом блоке. Я думаю, что нас ничто не остановит, чтобы в этом году получить на Курской АЭС-2, на первом блоке, первые атомные киловатт-часы электроэнергии», — сказал Лихачёв.

Ранее в Курскую область два раза пытались прорваться Вооружённые силы Украины (ВСУ). Таким образом они нарушили режим прекращения огня и не прекратили ведение боевых действий в отличие от ВС РФ.

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Полина Никифорова
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