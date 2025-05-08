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Регион
8 мая, 14:09

Под Киевом неизвестный открыл пальбу по людям, есть жертвы

«Страна.ua»: Под Киевом неизвестный открыл стрельбу по прохожим, есть погибшие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladislav Mikusa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladislav Mikusa

Неизвестный устроил стрельбу из автомата в Софиевской Борщаговке, недалеко от Киева, убив несколько человек. Об этом сообщает «Страна.ua».

По информации издания, злоумышленник добровольно явился в полицию. По предварительным данным, он не является военнослужащим. О количестве жертв пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что слэм на концерте ICEGERGERT в Уфе едва не обернулся стрельбой. Правоохранители проводят проверку, личность мужчины с пистолетом выясняется.

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Наталья Демьянова
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