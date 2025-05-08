Под Киевом неизвестный открыл пальбу по людям, есть жертвы
«Страна.ua»: Под Киевом неизвестный открыл стрельбу по прохожим, есть погибшие
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Неизвестный устроил стрельбу из автомата в Софиевской Борщаговке, недалеко от Киева, убив несколько человек. Об этом сообщает «Страна.ua».
По информации издания, злоумышленник добровольно явился в полицию. По предварительным данным, он не является военнослужащим. О количестве жертв пока не сообщается.
Ранее сообщалось, что слэм на концерте ICEGERGERT в Уфе едва не обернулся стрельбой. Правоохранители проводят проверку, личность мужчины с пистолетом выясняется.