Под Киевом неизвестный открыл пальбу по людям, есть жертвы

Неизвестный устроил стрельбу из автомата в Софиевской Борщаговке, недалеко от Киева, убив несколько человек. Об этом сообщает «Страна.ua».

По информации издания, злоумышленник добровольно явился в полицию. По предварительным данным, он не является военнослужащим. О количестве жертв пока не сообщается.