Стало известно о состоянии раненых при нападении на пост ДПС в Махачкале
Меликов: Жизни пострадавших при стрельбе в Махачкале ничего не угрожает
Место стрельбы в Махачкале. Фото © Telegram/Дагестан 24/7
Трое пострадавших в результате нападения на пост ДПС в Махачкале проходят лечение, их жизням ничто не угрожает. Об этом заявил в телеграм-канале глава Дагестана Сергей Меликов. Он подчеркнул, что преступники выбрали людное место, поэтому ранеными оказались мирные граждане.
«Нелюди выбрали для своего грязного плана оживлённое место, поэтому есть трое пострадавших и среди гражданских. Сразу скажу, что их жизням ничто не угрожает. <…> Пострадавшим оказывается медицинская помощь», — говорится в тексте.
Напомним, сегодня в Махачкале произошло нападение на пост ДПС. Сотрудники МВД попытались остановить автомобиль, но водитель проигнорировал требования и открыл огонь. В результате двое полицейских погибли, ранены трое гражданских. Правоохранители смогли ликвидировать двух бандитов — Life.ru сообщал их имена. Возбуждено уголовное дело по трём статьям. Меликов пообещал суровое наказание для причастных к стрельбе.