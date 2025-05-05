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5 мая, 16:45

Стало известно о состоянии раненых при нападении на пост ДПС в Махачкале

Меликов: Жизни пострадавших при стрельбе в Махачкале ничего не угрожает

Место стрельбы в Махачкале. Фото © Telegram/Дагестан 24/7

Место стрельбы в Махачкале. Фото © Telegram/Дагестан 24/7

Трое пострадавших в результате нападения на пост ДПС в Махачкале проходят лечение, их жизням ничто не угрожает. Об этом заявил в телеграм-канале глава Дагестана Сергей Меликов. Он подчеркнул, что преступники выбрали людное место, поэтому ранеными оказались мирные граждане.

«Нелюди выбрали для своего грязного плана оживлённое место, поэтому есть трое пострадавших и среди гражданских. Сразу скажу, что их жизням ничто не угрожает. <…> Пострадавшим оказывается медицинская помощь», — говорится в тексте.

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Напомним, сегодня в Махачкале произошло нападение на пост ДПС. Сотрудники МВД попытались остановить автомобиль, но водитель проигнорировал требования и открыл огонь. В результате двое полицейских погибли, ранены трое гражданских. Правоохранители смогли ликвидировать двух бандитовLife.ru сообщал их имена. Возбуждено уголовное дело по трём статьям. Меликов пообещал суровое наказание для причастных к стрельбе.

Татьяна Миссуми
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