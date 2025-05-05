Стало известно о состоянии раненых при нападении на пост ДПС в Махачкале

Трое пострадавших в результате нападения на пост ДПС в Махачкале проходят лечение, их жизням ничто не угрожает. Об этом заявил в телеграм-канале глава Дагестана Сергей Меликов. Он подчеркнул, что преступники выбрали людное место, поэтому ранеными оказались мирные граждане.