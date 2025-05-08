В духе лихих 90-х: На Урале директора дорожной компании закатали в бетон за долги
URA.ru: В Челябинской области бизнесмена закатали в бетон за долги
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zsolt Biczo
В городе Касли Челябинской области обнаружили тело руководителя местной дорожной компании, залитое бетоном. Предположительно, причиной убийства стали долги.
«Тело мужчины нашли в колодце на одном из участков СНТ «Тихомировка». Оно было залито в бетон», — рассказал URA.ru источник.
Собеседник издания добавил, что компания задолжала подрядчикам несколько миллионов рублей. Рассматривается версия, что убийство директора непосредственно связано с долгами.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Брянске задержали мужчину, который расчленил сожительницу и три месяца хранил её останки дома. Между ними возник конфликт, затем переросший в драку. Тогда мужчина нанёс женщину несколько ударов, которые оказались смертельными.