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Регион
8 мая, 15:05

В духе лихих 90-х: На Урале директора дорожной компании закатали в бетон за долги

URA.ru: В Челябинской области бизнесмена закатали в бетон за долги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zsolt Biczo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zsolt Biczo

В городе Касли Челябинской области обнаружили тело руководителя местной дорожной компании, залитое бетоном. Предположительно, причиной убийства стали долги.

«Тело мужчины нашли в колодце на одном из участков СНТ «Тихомировка». Оно было залито в бетон», — рассказал URA.ru источник.

Собеседник издания добавил, что компания задолжала подрядчикам несколько миллионов рублей. Рассматривается версия, что убийство директора непосредственно связано с долгами.

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Мария Любицкая
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