В связи с 80-летием окончания Второй мировой войны в Европе МИД Германии разместил в X пост на русском, английском и французском языках, в котором благодарит союзников за освобождение от нацистского режима. Примечательно, что в сообщении не названы конкретные страны-союзники.

«Нашей свободой мы обязаны огромным жертвам, принесённым странами-союзницами. Мы всегда будем благодарны им», — отметили в МИД ФРГ.

В заявлении говорится, что Германия осознаёт свою историческую ответственность за трагические события прошлого, которые привели к глубокому кризису цивилизации. Берлин также подчёркивает важность сохранения памяти о миллионах жертв нацистской агрессии. Эта память, как утверждают официальные лица, побуждает ФРГ к активной роли в поддержании мира в Европе.