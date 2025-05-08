МИД Германии опубликовал пост на русском языке к юбилею Победы
МИД ФРГ на русском языке поблагодарил союзников за освобождение от нацистов
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В связи с 80-летием окончания Второй мировой войны в Европе МИД Германии разместил в X пост на русском, английском и французском языках, в котором благодарит союзников за освобождение от нацистского режима. Примечательно, что в сообщении не названы конкретные страны-союзники.
«Нашей свободой мы обязаны огромным жертвам, принесённым странами-союзницами. Мы всегда будем благодарны им», — отметили в МИД ФРГ.
В заявлении говорится, что Германия осознаёт свою историческую ответственность за трагические события прошлого, которые привели к глубокому кризису цивилизации. Берлин также подчёркивает важность сохранения памяти о миллионах жертв нацистской агрессии. Эта память, как утверждают официальные лица, побуждает ФРГ к активной роли в поддержании мира в Европе.
А ранее президент США Дональд Трамп заявил, что победу во Второй мировой войне миру обеспечили США. По словам республиканца, Вашингтон никогда не ставил это себе в заслугу, но это якобы делают все остальные.