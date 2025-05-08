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Регион
8 мая, 15:27

Верховный суд Украины отменил один из указов Зеленского

Верховный суд Украины отменил указ Зеленского об отставке главы КСУ Тупицкого

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Верховный суд Украины вынес решение, которым признал незаконным и отменил указ главы киевского режима Владимира Зеленского, изданный в 2021 году. Решением официального документа была назначена отставка главы Конституционного суда (КСУ) Александра Тупицкого.

Согласно постановлению суда, было установлено, что президентские полномочия не включают в себя право отстранять судей данного органа судебной власти.

«Такое решение нарушает принцип независимости судебной власти», — говорится в судебном заключении.

Это постановление Верховного суда стало третьим в серии решений, относящихся к делу Александра Тупицкого. Ранее — в 2023 году — Большая Палата Верховного суда уже аннулировала два иных указа президента Зеленского, касавшихся его смещения.

Сам Тупицкий был отстранён от должности главы КСУ в 2021 году по решению Зеленского после длительного противостояния. Конфликт в частности обострился после того, как Конституционный суд отказался признать законным предложенное властями введение уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование активов.

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Ранее сообщалось, что экс-советник Пентагона высказал мнение о необходимости отстранения Владимира Зеленского от власти. Свою позицию он аргументировал тем, что переговоры с главой киевского режима бесперспективны, и что действующее руководство Украины мешает достижению мирного соглашения.

Ольга Сливченко
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