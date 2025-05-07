«Нужно уничтожить»: В США призвали устранить режим Зеленского
Макгрегор: Нужно устранить режим Зеленского, с которым невозможно договориться
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
В Соединённых Штатах призвали устранить режим Владимира Зеленского. По словам экс-советника Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, с бывшим комиком невозможно договориться, и он препятствует урегулированию конфликта. Заявление военного аналитика прозвучало в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
«Этот режим не получится реформировать или изменить, а значит, его нужно уничтожить. Думаю, именно по этому пути мы сейчас и движемся», — сказал он.
Бывший советник Пентагона отметил, что Москве нет смысла вести диалог с Киевом. Всё из-за политики ненависти Незалежной.
Напомним, что предложение президента РФ Владимира Путина о перемирии в честь Дня Победы остаётся в силе. Российская сторона объявила о прекращении огня с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Однако главарь киевского режима отверг данное предложение. Зеленский также пригрозил мировым лидерам, которые будут присутствовать на Параде Победы в Москве.