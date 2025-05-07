В Соединённых Штатах призвали устранить режим Владимира Зеленского. По словам экс-советника Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, с бывшим комиком невозможно договориться, и он препятствует урегулированию конфликта. Заявление военного аналитика прозвучало в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Этот режим не получится реформировать или изменить, а значит, его нужно уничтожить. Думаю, именно по этому пути мы сейчас и движемся», — сказал он.