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8 мая, 16:26

В Керчи дикий енот напал на женщину, эпичная схватка попала на видео

Mash на волне: В Керчи енот набросился на женщину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Carol Hamilton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Carol Hamilton

В Керчи енот напал на приставучую женщину. По словам очевидцев, дамочка надоела дикому животному и тот сначала вцепился ей в руку, а затем и в ногу. Женщина сразу начала кричать и звать на помощь. Кадрами поделился телеграм-канал Mash на волне.

Енот напал на женщину в Керчи. Обложка © Telegram / Mash на волне.

После инцидента с енотом, его обнаружили в подъезде. Добровольцы из Тамани забрали животное для ветеринарного осмотра. Ветеринары заключили, что енот не проявляет агрессии, а его поведение было вызвано навязчивостью одной из жительниц.

Ранее в Санкт-Петербурге прохожие помогли утятам и маме-утке перейти мост. Малыши испугались быстрого движения машин, но смелые парни преградили путь машинам и быстро перенесли птиц в безопасное место.

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