В Керчи дикий енот напал на женщину, эпичная схватка попала на видео

В Керчи енот напал на приставучую женщину. По словам очевидцев, дамочка надоела дикому животному и тот сначала вцепился ей в руку, а затем и в ногу. Женщина сразу начала кричать и звать на помощь. Кадрами поделился телеграм-канал Mash на волне.