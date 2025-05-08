Бастрыкин поручил завести дело из-за порчи памятника советскому солдату в Чехии
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СК России заведёт уголовное дело в связи с осквернением памятника советскому солдату в чешском городе Теплице. Глава ведомства Александр Бастрыкин уже отдал соответствующее распоряжение.
Неизвестные разбили памятник, сбросив статую военного с пьедестала. Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК совместно с МИД РФ выяснить все обстоятельства этого происшествия, сообщает пресс-служба СК.
Ранее СК возбудил дело из-за памятника советским воинам в Болгарии. Там неизвестные осквернили мемориальный комплекс в районе Камчии, посвящённый подвигу советских моряков-подводников с подлодки «Щ-211» и болгарских подпольщиков.