США учитывают не все требования и предложения РФ, заявил Ушаков

Вашингтон начал лучше понимать российскую точку зрения и ее запросы, однако не все из них находят поддержку в американском правительстве. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Этот фрагмент он опубликовал в своём телеграм-канале.

Ушаков — о переговорном процессе с США. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Видно то, что всё-таки, как мне кажется, есть понимание того, что мы требуем, чего мы хотим добиться в результате этой ситуации. И в какой-то степени наши требования, наши соображения, наши предложения, они всё-таки учитываются. Хотя не все, конечно», — сказал Ушаков.