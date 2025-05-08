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8 мая, 17:19

США учитывают не все требования и предложения РФ, заявил Ушаков

Обложка © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko

Обложка © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko

Вашингтон начал лучше понимать российскую точку зрения и ее запросы, однако не все из них находят поддержку в американском правительстве. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Этот фрагмент он опубликовал в своём телеграм-канале.

Ушаков — о переговорном процессе с США. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Видно то, что всё-таки, как мне кажется, есть понимание того, что мы требуем, чего мы хотим добиться в результате этой ситуации. И в какой-то степени наши требования, наши соображения, наши предложения, они всё-таки учитываются. Хотя не все, конечно», — сказал Ушаков.

Ранее Ушаков намекнул на скорую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, Москва и Вашингтон сейчас активно движутся в направлении организации этих переговоров.

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Наталья Демьянова
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