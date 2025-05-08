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8 мая, 17:36

Мерц намерен ввести ЧП в Германии из-за ситуации с беженцами

Die Welt : Мерц может ввести ЧП в Германии в связи с миграционным кризисом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц рассматривает возможность введения чрезвычайного положения в связи с миграционным кризисом. Об этом пишет Die Welt со ссылкой на источник.

Немецкое правительство, по данным журналистов, планирует использовать статью 72 Договора о функционировании ЕС, чтобы в одностороннем порядке отказаться от соблюдения некоторых европейских правил. Это позволит Германии, ссылаясь на защиту общественного порядка и безопасности, приостановить действие Дублинского соглашения. В результате, Берлин сможет ужесточить контроль на границах и отказывать просителям убежища.

По данным газеты, соседние государства будут уведомлены об этом решении через немецкое МВД. Сроки вступления в силу этих мер пока не известны.

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Ранее сообщалось, что украинцы почти догнали сирийцев среди всех мигрантов в Германии. По данным статистики, наибольшее количество нелегальных беженцев в ФРГ — это сирийцы, которые составляют 20,6% от общего числа нелегалов. На втором месте находятся мигранты с Украины, затем следуют беженцы из Афганистана и Турции.

Наталья Демьянова
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