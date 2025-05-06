Будущий глава МВД Германии Добриндт «развернул» борт с мигрантами из Кении
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Ещё до принятия полномочий министра внутренних дел Германии Александром Добриндтом, подконтрольное ему министерство предотвратило прибытие самолёта с 190 мигрантами из Судана. Согласно информации Bild, рейс из Кении в Германию на прошлой неделе, был отменен, а борт практически «развернули в воздухе». Официальная позиция МВД сводится к заявлению о бессрочном переносе.
«Чиновники его [Добриндта. — прим. Life.ru] будущего министерства, по-видимому, в последнюю минуту поняли, что этот рейс может оказаться не самым удачным подарком по случаю вступления их будущего босса в должность», — отметил автор материала.
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