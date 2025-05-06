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6 мая, 11:52

Будущий глава МВД Германии Добриндт «развернул» борт с мигрантами из Кении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert Buchel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert Buchel

Ещё до принятия полномочий министра внутренних дел Германии Александром Добриндтом, подконтрольное ему министерство предотвратило прибытие самолёта с 190 мигрантами из Судана. Согласно информации Bild, рейс из Кении в Германию на прошлой неделе, был отменен, а борт практически «развернули в воздухе». Официальная позиция МВД сводится к заявлению о бессрочном переносе.

«Чиновники его [Добриндта.прим. Life.ru] будущего министерства, по-видимому, в последнюю минуту поняли, что этот рейс может оказаться не самым удачным подарком по случаю вступления их будущего босса в должность», — отметил автор материала.

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Ранее Life.ru сообщал, что Фридрих Мерц не занял высший пост канцлера в ФРГ, так как не смог заручиться поддержкой большинства голосов. Его поддержали 310 парламентариев, но для победы ему требовалось не менее 316 голосов. Сам политик объявил, что отказывается участвовать во втором туре выборов. Эксперты уже объяснили, из-за чего исход событий оказался так непредсказуем.

Ольга Сливченко
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