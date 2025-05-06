Будущий глава МВД Германии Добриндт «развернул» борт с мигрантами из Кении

Ещё до принятия полномочий министра внутренних дел Германии Александром Добриндтом, подконтрольное ему министерство предотвратило прибытие самолёта с 190 мигрантами из Судана. Согласно информации Bild, рейс из Кении в Германию на прошлой неделе, был отменен, а борт практически «развернули в воздухе». Официальная позиция МВД сводится к заявлению о бессрочном переносе.