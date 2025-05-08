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8 мая, 19:45

Открывший стрельбу под Киевом украинец купил автомат у военного и застрелил его

Появились подробности инцидента со стрельбой в селе Софиевская Борщаговка, что неподалёку от Киева. По данным областной полиции, жертвами злоумышленника стали военнослужащий ВСУ и его тёща. Незадолго до трагедии украинский военный собственноручно продал стрелку автомат за тысячу долларов.

Сделка между убийцей и жертвой состоялась около месяца назад. 8 мая военный навестил нового владельца оружия и потребовал доплату, но тот не стерпел вымогательства и открыл огонь. Затем он продолжил стрельбу на улице, атаковав прохожих. Среди погибших оказалась и тёща военного. Злоумышленник сдался прибывшему наряду полиции без сопротивления.

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А ранее стало известно о состоянии ликвидировавшего боевика в Махачкале полицейского. Отважный сотрудник МВД идёт на поправку.

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Shutterstock / FOTODOM / ZenitX

Тимур Хингеев
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