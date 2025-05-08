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Регион
8 мая, 20:41

Вэнс: США пытаются сблизить Москву и Киев, чтобы добиться прочного мира

Джей Ди Вэнс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Джей Ди Вэнс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Для достижения прочного мира на Украине необходимо значительное сближение позиций Москвы и Киева. Соединённые Штаты предпринимают усилия в этом направлении, но попытки однажды прекратятся. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

«Мы продолжим работать над этим, пока не решим, что мы фактически больше не можем добиться прогресса», — поделился Вэнс.

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Ранее Вэнс заявлял, якобы Россия выдвигает «слишком большие запросы» на переговорах по Украине. Несмотря на это, в Белом доме считают, что Москва заинтересована в достижении мира, добавил он.

Антон Голыбин
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