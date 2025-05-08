Вэнс: США пытаются сблизить Москву и Киев, чтобы добиться прочного мира

Для достижения прочного мира на Украине необходимо значительное сближение позиций Москвы и Киева. Соединённые Штаты предпринимают усилия в этом направлении, но попытки однажды прекратятся. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

«Мы продолжим работать над этим, пока не решим, что мы фактически больше не можем добиться прогресса», — поделился Вэнс.