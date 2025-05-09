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Регион
8 мая, 23:04

Джей Ди Вэнс: Дела у украинцев на поле боя идут «не так уж хорошо»

Джей Ди Вэнс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Джей Ди Вэнс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Обстановка на линии фронта складывается «не так уж хорошо» для киевского режима. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

По словам политика, в Вашингтоне заранее предполагали, что Москва выдвинет завышенные требования на переговорах. Он объяснил это тем, что российское общество видит преимущество ВС РФ на линии соприкосновения. При этом украинцы якобы больше заинтересованы в перемирии.

«Отчасти в связи с тем, что дела в последние несколько месяцев идут для украинцев не так уж хорошо», — отметил вице-президент.

Вэнс: США пытаются сблизить Москву и Киев, чтобы добиться прочного мира
Вэнс: США пытаются сблизить Москву и Киев, чтобы добиться прочного мира

Ранее Вэнс заявил, что администрация Дональда Трампа считает требования России на переговорах по Украине чрезмерными. Несмотря на это, в Белом доме полагают, что Москва стремится к мирному разрешению конфликта.

Тимур Хингеев
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