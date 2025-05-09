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8 мая, 23:37

Украина заключила с Нидерландами соглашение о защите критической инфраструктуры

Украина и Нидерланды заключили меморандум о взаимопонимании, направленный на усиление защиты критической инфраструктуры. Об этом сообщило голландское Министерство юстиции и безопасности.

Документ был подписан при участии министра юстиции Нидерландов Давида ван Вила и представителей украинского Национального координационного центра по борьбе с терроризмом и обеспечению безопасности. Соглашение нацелено на системное укрепление двустороннего сотрудничества, в том числе в сферах оценки рисков, противодействия угрозам и развития стратегий устойчивости ключевых объектов. Особое внимание стороны уделят обмену экспертными знаниями и практиками, а также гармонизации украинского законодательства с нормами Европейского союза.

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Ранее сообщалось, что в рамках отдельного соглашения между Киевом и Вашингтоном, посвящённого полезным ископаемым, звучали утверждения о намерении США получить доступ к стратегическим активам Украины. Речь шла о возможной передаче контроля над портами, объектами энергетики и, в частности, атомными электростанциями.

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Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Андрей Васильев
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