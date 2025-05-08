Благодаря сделке по украинским природным богатствам США получать контроль над инфраструктурой Украины. Об этом сообщил в беседе с Радио Sputnik общественный деятель Дмитрий Василец.

В рамках соглашения между Вашингтоном и Киевом, касающегося полезных ископаемых, выдвигаются утверждения о планах США установить контроль над украинской инфраструктурой. Согласно этим данным, Вашингтон добивается передачи стратегически важных государственных активов Украины, в частности, портов и атомных электростанций.