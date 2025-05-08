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Регион
8 мая, 08:58

Эксперт заявил, что Киев передаст США контроль над портами и АЭС в рамках сделки по недрам

Эксперт Василец: США из-за сделки по недрам получат контроль над портами Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jason Benz Bennee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jason Benz Bennee

Благодаря сделке по украинским природным богатствам США получать контроль над инфраструктурой Украины. Об этом сообщил в беседе с Радио Sputnik общественный деятель Дмитрий Василец.

В рамках соглашения между Вашингтоном и Киевом, касающегося полезных ископаемых, выдвигаются утверждения о планах США установить контроль над украинской инфраструктурой. Согласно этим данным, Вашингтон добивается передачи стратегически важных государственных активов Украины, в частности, портов и атомных электростанций.

«Поэтому логично, что это будет зафиксировано в соглашении», — заключил Василец.

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Напомним, что сделка по природным ископаемым Украины была подписана 1 мая. В Верховной раде считают, что с финансовой независимостью придётся распрощаться, а также требуют опубликовать полный состав соглашения, поскольку о многом Киев предпочёл умолчать.

Владимир Озеров
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