Эксперт заявил, что Киев передаст США контроль над портами и АЭС в рамках сделки по недрам
Эксперт Василец: США из-за сделки по недрам получат контроль над портами Украины
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Благодаря сделке по украинским природным богатствам США получать контроль над инфраструктурой Украины. Об этом сообщил в беседе с Радио Sputnik общественный деятель Дмитрий Василец.
В рамках соглашения между Вашингтоном и Киевом, касающегося полезных ископаемых, выдвигаются утверждения о планах США установить контроль над украинской инфраструктурой. Согласно этим данным, Вашингтон добивается передачи стратегически важных государственных активов Украины, в частности, портов и атомных электростанций.
«Поэтому логично, что это будет зафиксировано в соглашении», — заключил Василец.
Напомним, что сделка по природным ископаемым Украины была подписана 1 мая. В Верховной раде считают, что с финансовой независимостью придётся распрощаться, а также требуют опубликовать полный состав соглашения, поскольку о многом Киев предпочёл умолчать.