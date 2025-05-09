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9 мая, 04:00

Снять, сложить и сохранить: В Совфеде призвали россиян не выбрасывать георгиевские ленты после 9 Мая

Сенатор Широков призвал не выбрасывать георгиевские ленты после Дня Победы

Девушка с георгиевской лентой. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Iren Smirnova

Девушка с георгиевской лентой. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Iren Smirnova

Член Совета Федерации Анатолий Широков призвал россиян бережно относиться к праздничной символике Дня Победы, от которой некоторые спешат избавиться сразу по завершении 9 Мая. По его словам, георгиевские ленты — это не просто кусочки ткани, а символ Великой Победы, которая позволила нашему народу выжить и сохранить страну. Об этом сенатор сообщил Life.ru.

Выкидывать ленты с флагами после 9 Мая или нет — от совести каждого зависит. В моей семье эти ленточки и такие значки с прикреплённой книгой и георгиевской ленточкой хранятся дома. И мы достаём их на 9 Мая, чтобы целый день ходить. У нас в семье заведено так. Я думаю, что это правильный обычай. По крайней мере, я и мои дети не выбрасываем эти флажки.

Анатолий Широков

Член Совета Федерации

Выкидывать ленты с флагами после 9 Мая или нет — от совести каждого зависит. В моей семье эти ленточки и такие значки с прикреплённой книгой и георгиевской ленточкой хранятся дома. И мы достаём их на 9 Мая, чтобы целый день ходить. У нас в семье заведено так. Я думаю, что это правильный обычай. По крайней мере, я и мои дети не выбрасываем эти флажки.
Выкидывать ленты с флагами после 9 Мая или нет — от совести каждого зависит. В моей семье эти ленточки и такие значки с прикреплённой книгой и георгиевской ленточкой хранятся дома. И мы достаём их на 9 Мая, чтобы целый день ходить. У нас в семье заведено так. Я думаю, что это правильный обычай. По крайней мере, я и мои дети не выбрасываем эти флажки.

Широков добавил, что самый оптимальный вариант — это аккуратно снять ленточки после праздника и отложить их до следующего года. Это дань нашего уважения всем героям войны и, конечно, нашим родственникам, нашим дедам, которые в той войне участвовали, считает сенатор.

«Поэтому это и общественный, и глубоко личный праздник, и символика его должна сохраняться, а не разбрасываться», — заключил собеседник Life.ru.

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А ранее космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков поздравили соотечественников с Днём Победы в Великой Отечественной войне с борта Международной космической станции. Они призвали сохранять память о подвиге предков и помнить, что Земля — общий дом человечества.

Ольга Годуненко
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