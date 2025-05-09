Снять, сложить и сохранить: В Совфеде призвали россиян не выбрасывать георгиевские ленты после 9 Мая

Выкидывать ленты с флагами после 9 Мая или нет — от совести каждого зависит. В моей семье эти ленточки и такие значки с прикреплённой книгой и георгиевской ленточкой хранятся дома. И мы достаём их на 9 Мая, чтобы целый день ходить. У нас в семье заведено так. Я думаю, что это правильный обычай. По крайней мере, я и мои дети не выбрасываем эти флажки.